Tipicità Siciliane: colomba o uovo Pasquale? Ecco alcuni consigli su cosa regalare a dove acquistare

I regali di Pasqua sono sempre molto graditi, ma trovare il più adatto è sempre complicato. Quanti di voi amano cercare Online dei regali di Pasqua particolari? tra tanti Shop Online noi abbiamo scelto TipicoSiciliano.com, dove è possibile acquistare le Migliori Colombe Pasquali prodotte Artigianalmente in Sicilia ed inoltre nella sezione Uova e Regali Pasquali è presente un vasto assortimento di squisiti Uova di Pasqua per grandi e piccini.









Le Colombe Pasquali Artigianali Siciliane





La Colomba Pasquale ha origini Longobarde, ma la Pasticceria Siciliana ha saputo rivisitare questo dolce arricchendolo con i prodotti Tipici del territorio. L’azienda capofila è indubbiamente Fiasconaro di Castelbuono in Provincia di Palermo, che grazie all’estro del Pluripremiato Pasticcere Nicola Fiasconaro ha saputo trasmettere i profumi della Sicilia in tutto il Mondo. Se volete regalare una Colomba Fiasconaro la scelta è abbastanza vasta, la Colomba Oro Verde con Crema di Pistacchio è la più ricercata, ma gusti come Cioccolato di Modica o Manna delle Madonie non sono da meno. Anche per chi è intollerante al Lattosio, la Pasticceria Siciliana di Le Cuspidi di Raffadali produce la Colomba senza Lattosio, un dolce Classico arricchito con Mandorle Siciliane e prodotta Artigianalmente nei propri laboratori in provincia di Agrigento.





Le Cuspidi nasce nel 1960 come Bar e Gelateria con l’ intendo di promuove i Prodotti del territorio, Le Cuspidi è sinonimo di Pistacchio e non si può far a meno di parlare del Pistacchio di Raffadali. Fu proprio il Nonno di famiglia “ Giuseppe Vizzi” che nei terreni del duca di Cesarò accudiva le piccole piante dell’Oro Verde Siciliano come un bene prezioso, proprio da quelle piante la Pasticceria Le Cuspidi ricava il Pistacchio usato per la produzione dei propri dolci, tra cui la Colomba Pasquale, i ricci di PISTACCHIO e la Crema dolce al PISTACCHIO.









Uova e Regali Pasquali per gli amanti del Cioccolato





Le Uova Pasquali, quale simbolo della rinascita, erano un’antica tradizione presente nella Pasqua ebraica. Le prime Uova di Cioccolato con Sorpresa furono quelle preziose di Fabergé risalenti a Luigi XIV, il re Sole.





Oggi le Uova di Pasqua sono realizzati in vari gusti ed ogni azienda produce le sue specialità. Le Uova Pasquali Lindt, Venchi, Kinder e Perugina sono tra i più ricercati, deliziose ricette che si rinnovano ogni Pasqua, Uova di Cioccolato al Latte, Extra Fondente, Cioccolato Bianco e impreziositi con le migliori Nocciole del Piemonte o da Pistacchio e Mandorle, la scelta é veramente difficile.





Le Uovo di Pasqua Lindt o Venchi sono sicuramente il regalo più appropriato per il propio fidanzato, fidanzata o per chi vuole fare un regalo particolare destinato ad amici o parenti cari. La qualità del Cioccolato è indiscutibile, tutte le Uova Pasquali sono SENZA GLUTINE ed ogni confezione regalo è curata nei minimi particolari.





Per i più piccoli è possibile scegliere Uova e Regali Pasquali a prezzi scontati. Il simpaticissimo Coniglietto Lindt Gold Bunny é sempre il più gradito dai bambini non tralasciando l’ Uovo di Pasqua Kinder che con le loro sorprese Lui e Lei riescono a far felici grandi e piccini. Le aziende come Lindt e Venchi propongono Uova di Pasqua con doppia sorpresa e Peluche con Ovetti di Cioccolato ispirati ai Cartoni Animati più gettonati.









Perché dovreste acquistare i vostri regali Pasquali Online ?





Tipicosiciliano.com è un negozio online che ti da la possibilità di acquistare Prodotti Tipici Siciliani selezionati e certificati. Nato nel 2011, si contraddistingue per la serietà e la qualità dei prodotti che l’e-commerce offre, come: il buon cioccolato di Modica, i biscotti di mandorla e per le feste comandate propone dolci e regali tradizionali. è un negozio online che ti da la possibilità di acquistareselezionati e certificati. Nato nel 2011, si contraddistingue per la serietà e la qualità dei prodotti che l’e-commerce offre, come: il buon cioccolato di Modica, i biscotti di mandorla e per le feste comandate propone dolci e regali tradizionali.





Abbiamo scelto TipicoSiciliano perché è un sito di facile utilizzo che ti permette di acquistare in tutta semplicità e sicurezza da ogni parte del mondo avendo la possibilità di spedire Regali ai vostri cari ovunque si trovino, accompagnandoli da bigliettino di auguri personalizzato.









Quanto costa la spedizione Online ?





Tipicosiciliano è un e-commerce che offre tipologie di pagamento sicuri, il costo di spedizione parte da un minimo di € 6,90 ad un massimo di € 9,90, questa diventa gratuita per ordini superiori alle 89€. I pagamenti possono avvenire tramite PayPal, carte di credito anche prepagate con verifica 3D Security o contrassegno. Lo Shop è presente su Trustpilot con feedback positivi.