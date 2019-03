Inserita in Cronaca il 14/03/2019 da Direttore MAZARA, CONSEGNATI STAMANI GLI ARREDI SCOLASTICI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE Banchi, sedie, lavagne e tavoli per gli studenti



“Sono pienamente soddisfatta del lavoro fatto dalla nostra Amministrazione e di aver, per il terzo anno consecutivo, potuto procedere alla consegna di nuovi arredi per gli istituti scolastici di competenza comunale per rendere ancor più confortevoli gli ambienti dove studiano i nostri figli”.

Lo ha detto il vice sindaco di Mazara del Vallo e Assessore alla Pubblica Istruzione, Adele Spagnolo, nel corso di una visita presso l’istituto G. Belli di Mazara del Vallo, dove stamani la ditta incaricata ha consegnato banchi, tavoli e sedie per rendere più confortevole l’ambiente scolastico.

Un ringraziamento all’Amministrazione comunale lo ha rivolto il dirigente del IV Circolo Didattico, Nobile Fidenza Vito Lucio che questa mattina ha accolto presso l’istituto che dirige l’Assessore Spagnolo.

L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquistare complessivamente: 6 tavoli, 395 sedie, 175 banchi e 4 lavagne magnetiche, distribuiti presso tutti gli istituti di competenza comunale della Città.

A fornire gli arredi la ditta Olma Ufficio s.n.c. di Fumusa A. & C di Mazara del Vallo che ha offerto un ribasso del 5,75% su importo a base d’asta di 16.487,00 euro per un importo totale netto di 15.539,00 euro.

Assessore Spagnolo e Preside Nobile

Mazara del Vallo 14 Marzo 2019