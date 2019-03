Inserita in Cultura il 14/03/2019 da Direttore San Giuseppe, domani al via i festeggiamenti a Petrosino Gli appuntamenti religiosi si svolgeranno fino a martedì prossimo



Petrosino, 14.03.2019

Prenderanno il via domani (15 marzo) a Petrosino i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Cinque giorni di appuntamenti religiosi organizzati dal Comitato Rettoria Chiesa di San Giuseppe, guidato da don Carmelo Caccamo, con il patrocino del Comune. Un appuntamento tradizionale che ogni anno coinvolge cittadini, scuole e famiglie.

Domani, dopo la Santa Messa delle ore 18, si terrà la processione del Simulacro di San Giuseppe dalla Chiesa di San Giuseppe fino alla Chiesa Maria Ss. delle Grazie. Sabato 16 marzo, alle ore 17,45, sempre nella Chiesa di San Giuseppe è in programma l’accoglienza della Sacra Famiglia e la benedizione dei Pani e dell’Altare Votivo. Domenica 17 marzo, alle ore 15,30, si svolgerà il tradizionale invito di San Giuseppe: verrà allestito un ricco pranzo, con l’offerta di numerose pietanze a coloro che impersonano le figure di San Giuseppe, Maria e Gesù. Sopra l’Altare Votivo, addobbato con i pani simbolici, i tre personaggi verranno serviti da fedeli devoti. Alle ore 18, poi, verrà celebrata la Santa Messa in Chiesa Madre.

Martedì 19 marzo (Solennità di San Giuseppe), verranno celebrate due Messe: la prima, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe; la seconda, alle ore 18, in Chiesa Madre. Alle ore 19,30 prenderà il via la processione che riporterà il Simulacro di San Giuseppe dalla Chiesa Madre alla Chiesa di San Giuseppe e alle ore 21 si svolgeranno i giochi pirotecnici. L’Altare Votivo si potrà visitare domenica 17 marzo dalle ore 18 alle ore 21. Martedì 19 la Chiesa resterà aperta tutto il giorno, mentre i Pani di San Giuseppe verranno offerti alla comunità domenica 17 marzo dopo l’invito di San Giuseppe.