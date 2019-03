Inserita in Politica il 14/03/2019 da Direttore Sicilia. Lupo: Incapacità governo Musumeci paralizza l’Ars. Miccichè convochi conferenza capigruppo per riforme “L’Ars è paralizzata in un’interminabile esame del disegno di legge ‘collegato’ alla finanziaria scandito dal consueto balletto dei rinvii dovuti agli scontri interni alla maggioranza ed all’assenza del governo. Restano intanto ferme al palo riforme importanti, indispensabili per lo sviluppo della Sicilia come quella del Turismo”. Così Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars a margine della commissione Bilancio ancora una volta rinviata con un nulla di fatto a martedì prossimo. “Siamo sempre stati contrari al ‘collegato’ che rischia di diventare un mero elenco di norme di spesa clientelari per oltre 15 milioni di euro. Č iniquo – aggiunge - che dopo aver tagliato risorse in finanziaria ai soggetti più deboli, al sociale, alla Cultura ed al lavoro adesso il governo Musumeci proponga finanziamenti a pochi privilegiati Chiediamo al presidente dell’Ars Miccichè – conclude Lupo - di convocare la conferenza dei capigruppo per sbloccare l’iter di alcuni importanti disegni di legge che attendono di essere discussi”.

giovedì 14 marzo 2019