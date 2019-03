Inserita in Sport il 14/03/2019 da Direttore Pall.Trapani: Domani conferenza stampa pregara Domani, venerdì 15 marzo alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventiquattresima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Dichiarazioni

Giorgio Artioli (2B Control Trapani): “Contro Bergamo abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo poiché solo un grande gruppo può recuperare 26 punti di svantaggio e giocarsela punto a punto fino alla fine. Certo non possiamo essere soddisfatti perché abbiamo perso ma da una sconfitta come questa non potremo che crescere. Treviglio è una buonissima squadra, giovane ma collaudata, però noi vogliamo vincere e vendicare la beffa dell’andata”.

Trapani, 14/3/2019