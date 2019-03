Inserita in Cronaca il 14/03/2019 da Direttore C.bello: ULTIMATI I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DEL PLESSO ´DE AMICIS´ L’edificio scolastico è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria della copertura



Sono stati completati la settimana scorsa i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell’edificio scolastico “E. De Amicis” eseguiti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione al fine di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie di alcune aule didattiche interessate da macchie di umidità dovute alla vetustà del manto di copertura che ha causato l’infiltrazione di acqua piovana.

I lavori, in particolare, sono stati caratterizzati dalla realizzazione di un nuovo e più performante sistema di impermeabilizzazione del tetto di tutto l’edificio scolastico e hanno previsto anche la rimozione della vecchia guaina isolante e la pulizia e il ripristino dei muretti perimetrali.

Ad eseguirli è stata la ditta Tecnosab srl di Campobello di Mazara, aggiudicataria della gara d’appalto, per l’importo complessivo di circa 25mila euro.

Responsabile Unico del Procedimento e direttore dei lavori è stata invece l’arch. Rosa Isgrò, dipendente del Comune.