Blutec - Lavoro = on. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana-Leu) su La7: Come al solito ne fanno le spese solo ed esclusivamente i lavoratori. Di Maio oltre ad essere preoccupato, convochi subito tavolo al Mise e coinvolga Fca che ha responsabilità gigantesche. In Italia manca ancora una politica industriale



"La vicenda della Blutec di Termini Imerese è una delle tante storie del declino del sistema industriale del nostro Paese, di cui fanno le spese sempre e solo i lavoratori e le lavoratrici che pagano sempre il conto a nome di tutti." Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, dai microfoni de la7 partecipando alla trasmissione L´Aria che Tira. "Quei lavoratori - prosegue il leader di SI - a cui dobbiamo dire grazie perchè se c´è ancora qualcosa su cui poter ricostruire in quella realtà è grazie alla loro tenacia e ai loro sforzi, e anche il coraggio di forzare oggi i cancelli dello stabilimento ci dice che vogliono difendere non solo il loro posto di lavoro ma un pezzo dello sviluppo del territorio siciliano. Senza il loro impegno questa vicenda e quella fabbrica sarebbero chiuse da tempo." "Ora, subito, serve un tavolo al Mise, dove il ministro Di Maio oltre a dichiarare di essere preoccupato immediatamente chiami anche i vertici della Fca che ha una responsabilità gigantesca E´ un´altra delle conseguenze dell´assenza di una politica industriale in questo Paese. Un´assenza che abbiamo visto con il precedente governo e che prosegue tuttora. Se non si ricostruisce una politica industriale - conclude Fratoianni - di episodi come questo della Blutec ne vedremo ancora molti altri nei prossimi mesi. " -- Lo rende noto l´ufficio stampa di Sinistra Italiana - Leu Roma, 13 Marzo 2019