Inserita in Cronaca il 13/03/2019 da Direttore MARSALA. FAMIGLIE RIENTRANO NELLA PALAZZINA POPOLARE Completata e consegnata, finalmente, un´abitazione del quartiere popolare di via Istria dove, nel 2014, in una palazzina fu eseguito lo sgombero di due appartamenti. I Vigili del Fuoco, infatti, furono chiamati per il pericolo di crollo del soffitto dell´immobile, con la conseguenza che le famiglie dovettero trovare un´immediata e prima sistemazione in una struttura ricettiva. Oggi, quell´abitazione ha potuto riaccogliere i proprietari, grazie agli interventi di messa in sicurezza programmati dall´Amministrazione comunale. L´assessorato ai lavori Pubblici, diretto da Salvatore Accardi, ha coordinato i lavori di ristrutturazione che hanno riguardato non solo il soffitto, ma anche servizi, vani interni e prospetto. Ieri, l´ultimo sopralluogo prima di dare l´ok al rientro delle famiglie.