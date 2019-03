Inserita in Cronaca il 13/03/2019 da Direttore Gli scienziati hanno lanciato l’allarme: siamo l’ultima generazione che può evitare un disastro globale a causa dell’innalzamento delle temperature Greta Thunberg è partita da una idea semplice: se l’allarme è così serio, perché tutti vanno avanti facendo finta di nulla? Tutte le principali città del Mondo faranno una grossa manifestazione, e vogliamo dimostrare che anche Alcamo è capace di fare la sua parte. Venerdì 600 studenti e studentesse sciopereranno per il loro futuro, ma non sarà una classica manifestazione. Il punto di incontro è alle ore 8:30 ad Alcamo Marina nelle cinque zone costiere e da lì il via ad una marcia pacifica raccogliendo tutti i rifiuti abbandonati in loco. Fridays For Future è l’organizzatore dell’evento e gli studenti e le studentesse del liceo scientifico ´Ferro´ di Alcamo hanno già aderito e si son fatti promotori dell’iniziativa. L’evento è organizzato in tutto il mondo dai giovani poiché saranno loro a subire le conseguenze del cambiamento climatico ma tutti sono invitati a partecipare! Non mancheranno i professori e le professoresse, i lavoratori e le lavoratrici, le famiglie con i bambini e ovviamente le telecamere dei giornalisti che riprenderanno tutto l’evento. La scelta di organizzare il Clean-Up invece di un semplice corteo è determinato dal fatto che in Sicilia non dobbiamo combattere solamente contro l’immobilismo politico ma anche contro l’inciviltà di tante persone che abitano questi territori. Sia chiara una cosa: non siamo operatori ecologici gratuiti del comune di Alcamo, il lavoro costrittivo e non pagato lo facciamo durante l’alternanza scuola lavoro, non certo durante un’iniziativa da noi organizzata.

Il movimento globale è nato e si è sviluppato sui social, e così sarà anche per la nostra iniziativa la pagina facebook (https://www.facebook.com/fffalcamo ) e l’evento (https://www.facebook.com/events/2044687678978905/).