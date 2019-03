Inserita in Cronaca il 13/03/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Rifiuti: nuovamente sospesa la raccolta dell’organico. “Anche il nuovo sito ha comunicato solo oggi la chiusura per manutenzione. Cercheremo ancora un’altra soluzione ma la situazione è insostenibile. Gli impianti sono saturi. La Regione intervenga immediatamente. Ci scusiamo ancora con i cittadini per i disagi e li invitiamo a collaborare conferendo correttamente”.



Il sindaco Nicola Rizzo informa la cittadinanza che proseguono i disagi nella raccolta dei rifiuti organici a causa della chiusura del nuovo sito individuato, a Ramacca, per conferire l’umido.

«Dopo l’impossibilità a ricevere dell’impianto di Alcamo anche l’altro sito dove avevamo iniziato a conferire l’organico ci ha comunicato oggi, a pochi giorni dalla firma del contratto, che la piattaforma chiude per manutenzione per ben 12 giorni: riaprirà il 26 marzo. Questo significa che continueranno i disagi nella raccolta dell’organico -spiega il sindaco Nicola Rizzo- che da domani non sarà ritirato e siamo già al lavoro nel tentativo di individuare una soluzione al problema che sta diventando insostenibile. Continuiamo a far presente alla cittadinanza che la mancata raccolta non dipende dalla nostra volontà e organizzazione e, scusandoci ancora una volta per i disagi, invitiamo il Governo regionale a cercare una soluzione quanto più tempestiva possibile poiché gli impianti sono praticamente quasi tutti saturi e non si comprende dove si dovrebbe conferire. Problemi che fanno aumentare i livelli di indifferenziata. Occorrono indirizzi chiari perché non si ripiombi nell´emergenza estiva degli scorsi anni rendendo vano lo sforzo dell’amministrazione per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, comprensiva della frazione umida che dovrebbe essere la più semplice da trattare, con sacrifici non indifferenti dei cittadini. Invitiamo tutti a collaborare continuando ad effettuare una corretta raccolta differenziata ».