Inserita in Cronaca il 13/03/2019 da Direttore San Vito Lo Capo, al via nuova gestione raccolta differenziata dei rifiuti Partirà lunedì 18 Marzo la nuova gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a porta a porta nel territorio comunale di San Vito Lo Capo. Sarà la società AGESP S.p.A. a garantire il prelievo e lo smaltimento della spazzatura secondo un apposito calendario che è stato distribuito tra la popolazione e pubblicato anche sulla pagina facebook del Comune. «Dobbiamo raggiungere alte percentuali di differenziata- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- sia perché è un dovere civico sia perché la legge ce lo impone e non possiamo incorrere nelle pesanti sanzioni previste. Il nostro territorio – continua il sindaco- negli ultimi anni ha riscontrato serie difficoltà nella raccolta dei rifiuti differenziati, una stonatura per una Comunità attenta alle questioni ambientali come quella sanvitese. Con la nuova gestione del servizio, con regole precise e con la collaborazione dei cittadini puntiamo al 45/50% entro breve tempo e al 65% a medio termine, per arrivare ai primi posti della classifica della Sicilia Occidentale».

I rifiuti verranno ritirati solo se esposti all’esterno in maniera corretta, all’interno di appositi contenitori, negli orari previsti ossia dalle ore 23.00 del giorno antecedente la raccolta, alle ore 06.00 della giornata.

Per le utenze domestiche: il martedì mattina verranno ritirati la carta e il cartone posti all’interno del contenitore blu; il lunedì, mercoledì e venerdì mattina sarà prelevato l’organico che dovrà essere inserito in sacchetti biodegradabili all’interno del recipiente marrone; dal primo giugno al 30 settembre la raccolta dell’organico sarà effettuata anche il sabato, quindi 4 volte a settimana (lun.merc.ven.sab.); la plastica, nel contenitore giallo, verrà ritirata il sabato mattina dal primo ottobre al 31 maggio ed, invece, il sabato pomeriggio dal primo giugno al 30 settembre; il giovedì mattina sarà il turno del secco residuo che andrà collocato all’interno del mastello grigio; il martedì pomeriggio saranno prelevati vetro e lattine depositati sfusi all’interno del contenitore verde.

Chiamando il numero verde 800197350 sarà poi possibile chiedere il ritiro a domicilio degli ingombranti ( materassi, divani, tv ecc), previsto nella giornata di sabato, e dei vestiti usati, che verranno ritirati il 4° sabato del mese.

Infine l’olio da cucina potrà essere conferito negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale all’interno di bottiglie in plastica trasparenti; i farmaci scaduti, nei contenitori dedicati presso farmacie e para farmacie; e le pile esauste nei contenitori dedicati presso ferramenta, tabaccai e scuole.





Solo per le utenze che ne faranno richiesta, verrà garantito il servizio di ritiro dei pannolini ( dal 01 ottobre al 31 maggio il lun.merc.giov. ven. mattina- e dal 01 giugno al 30 settembre anche la domenica mattina), che dovranno essere esposti in sacchetti trasparenti . E’ vietato l’utilizzo dei sacchi neri.

Molti cittadini hanno già potuto ritirare il kit per la raccolta dei rifiuti grazie a dei punti di distribuzione ubicati nel giardino di Palazzo La Porta e a piazza Carlo Barbera (ex piazza Marinella). Previsto al più presto un nuovo calendario per la distribuzione dei mastelli, oltre che a San Vito anche a Macari e Castelluzzo. L’utente potrà ritirare il kit per sé o per conto di altro utente previa presentazione della tessera sanitaria dell’intestatario del ruolo TARI.