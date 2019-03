Le nuove rotte dell´aeroporto di Trapani

Inserita in Economia il 13/03/2019 da Direttore Le nuove rotte dellŽaeroporto di Trapani Prosegue la crescita dellŽaeroporto di Trapani, che si apre a nuove rotte per garantire una maggiore continuità territoriale. L´Airgest, la società che si occupa della gestione dello scalo intitolato a Vincenzo Florio, attraverso le parole del suo presidente Paolo Angius ha indicato tra le nuove rotte quelle di Perugia, di Parma, di Ancona, di Brindisi, di Napoli e di Trieste. Per giungere alla definizione di queste destinazioni Angius è stato protagonista di un confronto diretto con le amministrazioni comunali del territorio, e in più ha ascoltato il parere del distretto turistico della provincia di Trapani in occasione dellŽincontro tecnico che è andato in scena alla fine di febbraio.



Le decisioni istituzionali

Alla riunione erano presenti anche i direttori generali Dora Piazza e Fulvio Bellomo, ma alla discussione, che si è svolta presso lŽassessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, hanno preso parte in collegamento anche Giacomo Tranchida, il sinaco di Trapani, le società di gestione di Trapani Birgi e di Comiso e l´Enac. Allo stato attuale l´aeroporto Trapani Birgi è collegato con Orio al Serio attraverso i quattro voli alla settimana di Ryanair, in programma il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica, oltre che con Francoforte Hann il mercoledì e il sabato, con Praga il martedì e il sabato e con Karlsruhe Baden-Baden il lunedì e il venerdì. Queste sono le tratte in cui è attiva la low cost irlandese, ma a Trapani sono operative anche Alitalia e Danish Air Transport: la prima mette a disposizione ogni giorno voli per Milano Linate e Roma Fiumicino, mentre la seconda collega Trapani con Pantelleria due volte al giorno.



Le rotte del futuro

Blu Air ha in programma di inaugurare una nuova rotta da e per Torino a partire dal prossimo 15 giugno prevedendo ben 4 frequenze alla settimana, al martedì, al mercoledì, al giovedì e al sabato. Anche Amsterdam, nei Paesi Bassi, beneficerà di un collegamento diretto con lo scalo siciliano: avverrà già dal mese prossimo, con le due frequenze alla settimana assicurate da Corendon il giovedì e la domenica.



