Inserita in Cronaca il 11/03/2019 da Direttore ALCAMO: CORDOGLIO PER LA PERDITA DEL PROF. SEBASTIANO TUSA Il Sindaco della Città di Alcamo, Domenico Surdi esprime, a nome proprio e dell’Amministrazione Comunale, dolore per la scomparsa del professore Sebastiano Tusa, archeologo marino di fama internazionale ed attuale assessore regionale ai Beni Culturali e cordoglio alle famiglie delle vittime del disastro aereo in Etiopia.

Dichiara Surdi “con la prematura morte del prof. Sebastiano Tusa, la cultura italiana e non solo perde un uomo di alto profilo e grande levatura culturale, una persona che ha dedicato la propria vita, con grande dedizione ed impegno, alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico/ambientale millenario non solo della nostra Regione, un patrimonio che abbraccia geograficamente le terre più lontane”.