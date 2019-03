Inserita in Cronaca il 11/03/2019 da Direttore ALCAMO: A BREVE, LA REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ROTATORIA SULL’EX SS 113 È già in fase di aggiudicazione la gara per la messa in sicurezza della viabilità comunale che prevede la realizzazione di una seconda rotatoria sull´ex strada statale 113 in corrispondenza dello svincolo con la strada provinciale 55 che conduce ad Alcamo Marina.

A darne notizia il v/Sindaco del Comune di Alcamo, Vittorio Ferro che dichiara “le opere, finanziate per un importo totale di 140.000 € con il bilancio 2018/2020, dovrebbero iniziare prima dell´estate. Tra le opere da realizzarsi è prevista anche l´illuminazione della nuova rotatoria e delle rampe di immissione alla stessa, per rendere sicura la viabilità anche nelle ore notturne”. “Già con il primo Piano Triennale, discusso nel 2016, abbiamo ipotizzato di intervenire sulla viabilità a nord della città ed in particolare, sulla ex Strada Statale 113 non solo per renderla più funzionale come circonvallazione, ma soprattutto per rendere la viabilità più sicura e gli ingressi della nostra città belli”.

In tre anni, queste sono in sequenza le opere che hanno interessato l´ex SS 113.

- messa in sicurezza aree interessate da cedimenti stradali € 28.000; - ricostruzione giunti viadotto ovest € 40.000; - realizzazione pavimentazione in accordo con ANAS nel tratto non di competenza comunale; - rotatoria SS 113 - corso G. MEDICI € 128.000; - rotatoria SS 113 - SP 55 € 140.000.