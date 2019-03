Inserita in Cronaca il 11/03/2019 da Direttore SCOMPARSA TUSA, VESCOVO MOGAVERO: «GRANDE UOMO CHE HA COSTRUITO PONTI TRA PERSONE DIVERSE» «La tragica morte del professor Sebastiano Tusa è un evento assai doloroso per la moglie dott.ssa Valeria Li Vigni e i figli, ai quali va l´espressione del mio cordoglio. ma lo è anche per quanti abbiamo goduto della sua amicizia. Č una perdita irreparabile pure per il mondo della cultura che viene privato della passione di un illustre archeologo che con le sue ricerche ha riscritto tante pagine gloriose di storia della Sicilia e di altri paesi del Mediterraneo. Č scomparso un grande uomo che con il recupero delle memorie del passato ha costruito ponti tra persone, culture e fedi diverse, dando un contributo assai significativo alla pace e al progresso dei popoli».