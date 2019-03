Inserita in Cronaca il 11/03/2019 da Direttore TRAPANI: RUBA IN UN GARAGE DI VIA PERGOLESI. ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trapani, diretti dal Mar. Magg. Andrea CASTALDI, hanno tratto in arresto in flagranza di reato CARPITELLA Francesco 28enne Trapanese, già noto per precedenti di polizia. Nella notte di domenica, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Trapani, impegnata nei quotidiani servizi finalizzati alla repressione dei reati contro il patrimonio, veniva allertata dalla C.O. di Trapani, che aveva poco prima ricevuto segnalazione da parte due Carabinieri libero dal servizio, i quali avevano notato in via Pergolesi movimenti strani presso un garage ad opera di uno o più soggetti incappucciati. La pattuglia prontamente sopraggiungeva in loco e con l’aiuto dei colleghi che poco prima avevano segnalato l’accaduto, fermava un giovane, ancora incappucciato, che stava trafugando da un garage costose apparecchiature meccaniche. Il giovane, identificato per il CARPITELLA Francesco, veniva tratto in arresto per furto aggravato e tradotto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. La refurtiva veniva riconsegnata al proprietario del garage. Le indagini sono attualmente rivolte all’individuazione di eventuali complici dell’arrestato visto che apparecchiature alquanto pesanti e difficilmente trasportabili da una persona sola, erano già state caricate a bordo di un autovettura. L’Arma come sempre è in prima linea nel dare risposte concrete ai cittadini ed esorta tutti a segnalare gravi episodi come quello sopra descritto al fine di poter intervenire a salvaguardia della cittadinanza stessa.

Trapani, 11 marzo 2019