Inserita in Cronaca il 11/03/2019 da Direttore Il Melograno ONLUS ed il Centro Educativo Fantavolando proseguono nella campagna Il Melograno ONLUS ed il Centro Educativo Fantavolando proseguono nella campagna "Dona un Sorriso", la raccolta fondi solidale che, giunta alla sua terza edizione, consente ogni anno di effettuare donazioni ed azioni verso le fasce di popolazione più svantaggiate.

Anche il Policlinico di Messina, dopo la consegna della scorsa settimana a favore dell´Ospedale Fogliani di Milazzo, ha beneficiato quest´anno dei risultati della Campagna Solidale, sono infatti stati donati al Padiglione NI del Policlinico di Messina oltre 700 euro in giocattoli per i piccoli ospiti del Policlinico. Il Reparto (contattato grazie alla collaborazione di USB-Unione Sindacale di Base), guidato dal Prof. Carmelo Sal Pietro già Direttore della Pediatria Medica d´urgenza, ha ben accolto la scelta di destinare gran parte dei proventi della Campagna 2018 "Doniamo un Sorriso" al nosocomio Messinese; l´obiettivo di tale donazione è quello di allietare, nel concreto, la degenza dei pazienti che il più delle volte in età infantile sono costretti a vivere situazioni e contesti assai difficili all´interno di un reparto ospedaliero che non si presta ad essere il luogo migliore ove trascorrere i momenti di infanzia; siamo convinti dell´importanza dell´attività ludica in età infantile quale metodo ideale per lo sviluppo della creatività e delle abilità, a maggior ragione all´interno del contesto ospedaliero. A consegnare i giocattoli a nome del Melograno e di Fantavolando sono state: Saragiosy Andaloro (Coordinatrice dei servizi di Infanzia), Antonina Sindoni e Graziella Biondo; accolti dalla calorosa equipe del Reparto

Certi che quanto donato possa essere di utilità concreta ai piccoli pazienti ed al Policlinico, Il Melograno ONLUS ed il Centro Educativo Fantavolando di Olivarella sono già al lavoro per l´edizione 2019 di Doniamo un Sorriso, nell´intento di proseguire il percorso tracciato nel perseguire la Mission della Onlus: "Mettere al Centro la Persona, i suoi bisogni ed esigenze, per farle vivere una Vita che sia completa e dove tutte le difficoltà risultano superabili."