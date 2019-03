Inserita in Cronaca il 11/03/2019 da Direttore Marsala - Ripristino sede stradale per lavori eseguiti male I lavori eseguiti male vanno rifatti. Un principio, una regola per l´Amministrazione Di Girolamo, che trova applicazione laddove, a seguito di controlli effettuati dagli Uffici tecnici, si ravvisano difformità nel ripristino delle opere. Così, sarà la Telecom a rifare i lavori in via Salemi, nel tratto interessato agli scavi per la telefonia. L´intervento era stato più volte sollecitato dal Comune, tenuto conto che i lavori - una prima volta - non erano stati eseguiti a regola d´arte. Oggi, a seguito dell´odierno sopralluogo, i tecnici hanno verificato che il manto stradale è stato scarificato e, pertanto, pronto per essere asfaltato.