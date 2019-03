Inserita in Cronaca il 11/03/2019 da Direttore La morte di Tusa. Lunedì una messa a Trapani presieduta dal vescovo Fragnelli Lunedì prossimo 18 marzo alle ore 9.30, nella Chiesa del Collegio dei gesuiti di Trapani, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà una celebrazione eucaristica in suffragio di Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente ieri nel corso di un incidente aereo in Etiopia.

La celebrazione accoglie il desiderio manifestato anche dai colleghi della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani e del del Museo Pepoli, da diverse associazioni del territorio e da quanti, con gratitudine, hanno conosciuto e apprezzato la persona e l’impegno professionale che Tusa ha dedicato al territorio trapanese che amava particolarmente.

“Pochi gli incontri personali miei con il prof. Tusa - ricordo a Marettimo in occasione della rievocazione della battaglia delle Egadi e ad Erice con le clarisse in vista del loro trasferimento - ma tutti incisi nel mio cuore per la sua amabile cordialità e lungimiranza”, afferma mons. Fragnelli.