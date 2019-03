Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Il WWF Sicilia Area Mediterranea dice addio a SEBASTIANO TUSA Il WWF Sicilia Area Mediterranea dice addio a SEBASTIANO TUSA



Nessuno lo avrebbe mai detto che mentre si disvelava la tragica notizia dell’assessore Sebastiano Tusa, vittima di un incidente aereo in Etiopia, i volontari del WWF stavano ripulendo le rive dello Stagnone di Marsala, che abbraccia l’isola di Mozia. Mozia, luogo amato da Sebastiano Tusa, che in quell’isolotto e nei suoi tesori nascosti aveva creduto. Piangiamo la tragica scomparsa dell’amico Sebastiano Tusa, ambientalista vero, amante della bellezza, della sua terra, della vita.

Un abbraccio alla sua famiglia