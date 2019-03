Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Scomparsa Prof. Tusa Giangrasso (Verdi): Grande dispiacere per la perdita del Prof. Tusa, un onore averlo come concittadino delle Egadi



Favignana, 10/03/2019 - "Apprendo con molto dispiacere la notizia della scomparsa dell’Assessore della Regione Siciliana Prof. Sebastiano Tusa a causa di un terribile incidente aereo avvenuto in Etiopia. Tutti noi oggi perdiamo una grande persona che ha dedicato la sua vita alla sua terra oltre che al suo mare, proprio lo scorso anno era stato designato dal Comune di Favignana come cittadino onorario delle Isole Egadi. Esprimo a mio nome e quello di tutta la Federazione dei Verdi sincero cordoglio alla moglie e ai figli. Lo dice Pietro Giangrasso, Coordinatore Provinciale dei Verdi a Trapani."