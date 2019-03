Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Panico su volo Istanbul - New York: 32 feriti per una turbolenza. A bordo del Boeing 326 persone



I passeggeri di un volo della Turkish Airlines sulla tratta Istanbul - New York hanno vissuto momenti di panico a causa di una una fortissima turbolenza. È accaduto nella serata di ieri: l´aereo era partito da Istanbul e diretto a New York quando il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all´aeroporto internazionale John F. Kennedy dopo che 32 passeggeri, tra cui un assistente di volo, sono rimasti feriti quando l´aereo ha incontrato delle terribili turbolenze. Si è trattato di una ´turbolenza da cielo limpido´, impossibile da individuare con i radar. Il vuoto d´aria ha dunque colpito l´aereo senza preavviso. A bordo del Boeing 777 c´erano 326 persone a bordo, tra cui 21 membri dell´equipaggio. È stato un viaggio da incubo quello a bordo di un volo della Turkish Airlines. Secondo le statistiche, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ogni anno si verificano circa 750 casi di ´turbolenza da cielo limpido´ in tutto il mondo.

Lecce, 10 marzo 2019

Giovanni D’AGATA