Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Sebastiano Tusa. Rizzotto ´Professionista di spessore internazionale che dedicava alla Sicilia la propria passione´ "A nome mio personale e della Lega per Salvini Premier esprimo alla famiglia il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sebastiano Tusa. Un professionista ed uomo di cultura di spessore internazionale che aveva scelto di dedicare alla Sicilia la propria passione e le proprie competenze."

Lo ha dichiarato Tony Rizzotto, deputato della Lega all´Assemblea Regionale Siciliana