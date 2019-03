Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Comune C.bello: IL CORDOGLIO DEL SINDACO CASTIGLIONE PER LA TRAGICA SCOMPARSA DI SEBASTIANO TUSA: ´GRAVE PERDITA PER TUTTA LA SICILIA´ "Ho appreso con grande tristezza della morte dell’assessore regionale Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale e uomo di grande spessore culturale e di rare doti umane con cui ho avuto il privilegio di confrontarmi diverse volte e che sempre ha dimostrato particolare sensibilità verso le iniziative intraprese per la valorizzazione del patrimonio archeologico delle Cave di Cusa. A nome di tutta l’Amministrazione comunale di Campobello esprimo dunque sentimenti di profondo cordoglio e di vicinanza ai familiari. La Sicilia perde un grande uomo". Č quanto afferma il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione appresa la notizia della tragica morte dell’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa a seguito dello schianto del volo Addis Abeba – Nairobi in cui stamattina hanno perso la vita 157 persone.