Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Sebastiano Tusa. Fava ´Aveva dato taglio di professionalità a gestione Bb.Cc.´ "Una notizia drammatica. In pochi mesi abbiamo imparato ad apprezzare la capacità dell’Assessore Tusa di imprimere un taglio di straordinaria professionalità alla gestione dei beni culturali della Sicilia. Un’opera in continuità con il suo infaticabile lavoro di studio e di ricerca. Per tutti noi una perdita grave."

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Regionale, Claudio Fava