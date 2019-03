Inserita in Politica il 10/03/2019 da Direttore Conferenza Stampa Bendetta Corrao AMMINISTRATIVE 2019 – MAZARA DEL VALLO Forza Italia – UDC – Diventerà Bellissima Ufficializzata la candidatura di Benedetta Corrao in affollata conferenza stampa



Mazara del Vallo, lì 10 marzo 2019 – Si è tenuta ieri una partecipata conferenza stampa per la presentazione della candidatura a sindaco per la città di Mazara del Vallo di Benedetta Corrao. Presenti alla conferenza stampa i rappresentanti dei partiti della coalizione: UDC, Forza Italia, Diventerà Bellissima.

“Una coalizione di centrodestra, la nostra, in cui tutti parlano la stessa lingua e perseguono gli stessi obiettivi di rilancio del territorio. Gli altri progetti invece sono la sintesi di arrivismo personale”, ha detto nel suo intervento l’assessore regionale Mimmo Turano (UDC).

“La coalizione di centrodestra è la prova di responsabile unità e di maturità. Assistiamo all’unificazione di un centrodestra consapevole che dopo 10 anni di isolamento politico e culturale intende ridare speranza alla città”, ha dichiarato Giulia Ferro coordinatrice provinciale di Diventerà Bellissima.

“Abbiamo la proposta vincente. – Ha dichiarato nel suo intervento Toni Scilla, coordinatore provinciale di Forza Italia – Il nostro è un progetto ricco di idee e contenuti a difesa della città. Una grande squadra composta da tre partiti che insieme, ognuno con la sua storia e con la conoscenza del territorio, mira a ridare dignità ai cittadini di Mazara”. A chiudere la conferenza stampa è stata Benedetta Corrao. “La mia forza è la mia storia e la mia reputazione. – Ha dichiarato la candidata a sindaco - La mia forza è il mio sogno: lavorare per la collettività”.