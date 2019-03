Inserita in Cronaca il 10/03/2019 da Direttore Disastro aereo di Addis Abeba. Sgarbi ricorda Sebastiano Tusa Vittorio Sgarbi ricorda l´archeologo Sebastiano Tusa, assessore regionale dei Beni Culturali in Sicilia.

ROMA - Lo storico e critico d´arte Vittorio Sgarbi, deputato alla Camera, ricorda l´archeologo Sebastiano Tusa, morto nel disastro aereo di Addis Abeba, in Etiopia.

«Resta il suo pensiero - ricorda Sgarbi - l´intelligenza, la disponibilità ad ascoltare, la gentilezza, e tanti studi, tante ricerche sospese, tanti sospiri di conoscenza.

In pochi casi l´archeologo, lo scienziato si era fatto politico con tanta naturalezza, continuando a vedere le cose, la storia e il mondo senza calcoli e strategia, per amore della bellezza, per la certezza che il mondo antico in Sicilia era ancora vivo.

Potevano risorgere sculture, rinascere kouroi, uscire Venere dall´acqua. E come vive la storia con noi, vive anche lui oltre la sua apparente fine»

Sebastiano Tusa fu nominato assessore nella giunta di Nello Musumeci nell´aprile del 2018 a seguito delle dimissioni di Vittorio Sgarbi.

I collaboratori di Vittorio Sgarbi, dall´addetto stampa a tutto lo staff di segreteria, si uniscono al dolore della famiglia per la tragica scomparsa di Sebastiano Tusa.