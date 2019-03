Inserita in Politica il 09/03/2019 da Direttore Domani al cinema Grillo a Mazara “INIZIA ORA 2.0” evento a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci. “INIZIA ORA 2.0”, è il nome dell’evento – il secondo dopo quello del 27 gennaio – che si svolgerà domani pomeriggio a Mazara del Vallo, a partire dalle ore 15.30 al Cinema Grillo, a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Quinci. Continua, quindi, il viaggio verso la visione concreta di una nuova città: Mazara del Vallo, che si sta risvegliando attraverso la partecipazione di tante nuove forze, di nuove idee e attraverso l´attenzione verso nuove progettualità e buone pratiche amministrative.

I giovani e le loro opportunità saranno i protagonisti dell´evento in programma domani. Tra gli ospiti, Martina Ferracane, consulente per le politiche digitali, e inserita da Forbes, nel 2018, nella lista degli under 30 più influenti d’Europa per aver co-fondato Oral3D, una start-up che rende la stampa 3D semplice e intuitiva per i dentisti. Martina Ferracane interverrà con il tema “Il futuro parte dall’educazione. Come formare una generazione di creatori digitali”, con il quale illustrerà la sua idea di un mondo in cui le politiche pubbliche possano sfruttare al meglio la rivoluzione digitale per educare, sostenere e promuovere il benessere di tutti i cittadini.

Così come il 27 gennaio, saranno diversi gli ‘esperti’ che si susseguiranno sul palco per condividere con il pubblico le proprie competenze messe a disposizione della comunità grazie al supporto dato alle pubbliche amministrazioni.

“Un nuovo momento di confronto con gli elettori e la cittadinanza – dice Salvatore Quinci – per raccontare l’idea di città che abbiamo, per rinsaldare il legale con la partecipazione politica e culturale che intendiamo instaurare come metodo, per presentarci ai mazaresi con le idee per una crescita che sia condivisa e sostenuta dal bisogno della popolazione”.