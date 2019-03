Inserita in Politica il 09/03/2019 da Direttore Decreto sicurezza ed Ue, domani a Mazara del Vallo convention della Lega Gelarda: "L´Europa della finanza non è il modello che va bene per i cittadini" Alle 17 al cine teatro Rivoli, in via Nicolò Tortorici 10, incontro con il candidato sindaco Giorgio Randazzo



Trapani, 9 marzo 2019

"Questa Europa non ci sta bene. È l´Europa della finanza sull´economia, non è l´Europa delle famiglie, dei cittadini. Non è l´Europa che vuole la Lega". Così Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega e capogruppo del Carroccio in consiglio comunale a Palermo, alla convention del partito oggi a Messina, nella chiesa Santa Maria Alemanna.

All´incontro, sul tema "La sicurezza nelle città: il decreto sicurezza e la legge sulla legittima difesa", hanno partecipato tra gli altri Gianni Tonelli, parlamentare nazionale e segretario della commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e Fabio Cantarella, anch´egli responsabile regionale enti locali della Lega.

Domenica 10 marzo, il tour siciliano dei vertici regionali della Lega si concluderà a Mazara del Vallo, dove è stato designato candidato sindaco Giorgio Randazzo. A partire dalle 17, gli esponenti del partito guidato dal vice-premier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, incontreranno i cittadini della provincia trapanese al cine teatro Rivoli, in via Nicolò Tortorici 10.

"Vogliamo spiegare ai cittadini - prosegue l´esponente leghista - che il decreto sicurezza ci protegge sotto vari punti di vista. La Lega mette al centro dell´azione politica la sicurezza. Senza sicurezza - conclude Gelarda - non c´è libertà".