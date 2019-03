Inserita in Politica il 09/03/2019 da Direttore Conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Benedetta Corrao AMMINISTRATIVE 2019 – MAZARA DEL VALLO Forza Italia – UDC – Diventerà Bellissima



Mazara del Vallo, lì 09 marzo 2019 – Si terrà domani la conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco per la città di Mazara del Vallo di Benedetta Corrao.

La candidata del centrodestra è sostenuta da Forza Italia, UDC, Diventerà Bellissima e dalla lista civica Benedetta Sindaco.

Appuntamento per domenica 10 marzo alle ore 10,30 presso il Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo. Stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare.