Inserita in Cronaca il 09/03/2019 da Direttore Report consuntivo dell’attività svolta dalla Polizia di Stato in Provincia di Trapani dal 3 al 9 marzo 2019 Personale della Squadra Mobile - traeva in arresto R.F., nato a Erice, classe 2000, residente a Trapani, per trasporto illegale di sostanze stupefacenti, in quanto, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di 854 gr. di cocaina, debitamente sottoposta sequestro; - in ottemperanza a provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, traeva in arresto R.R., nato a Palermo, classe 1988 e residente a Trapani, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 4, mesi 4 e giorni 3 di reclusione, per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, lesioni personali, estorsione e tentato omicidio;

Personale dell’U.P.G.S.P. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, G.M., nato a Erice, classe 1982, residente a Trapani, per rapina e tentata rapina; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, S.A., nato ad Erice, classe 1996 e residente a Trapani, per danneggiamento aggravato, e M.A., nato a Favignana, classe 1967 e residente ad Erice, per tentata estorsione aggravata ed atti persecutori;

Marsala, personale del locale Commissariato di P.S. - traeva in arresto R.G.M., nato ad Erice, classe 1975 e residente a Marsala, per evasione dagli arresti domiciliari. Lo stesso, nel corso della serata, veniva nuovamente rintracciato, fuori dalla propria abitazione, dai militari del locale N.O.R.M. dei Carabinieri che lo traevano in arresto per essere sottoposto al rito direttissimo a disposizione dell’A.G.;

Mazara del Vallo, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, F.G., nato a Mazara del Vallo, classe 1960 ed ivi residente, per danneggiamento doloso di autovettura; - in esecuzione ad ordinanze, emesse dalla Procura della Repubblica di Marsala, e dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, traeva in arresto M.A., nato a Mazara del Vallo, classe 1997 ed ivi residente, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 5 e giorni 19 di reclusione, per furto aggravato e tentato furto in abitazione; - deferiva all’A.G., in stato di libertà, F.A.L., nato in Romania, classe 1987 e residente a Mazara del Vallo, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi

Castelvetrano, personale del locale Commissariato di P.S. - denunciava all’A.G., in stato di libertà, G.S., nato a Castelvetrano, classe 1991 ed ivi residente, per maltrattamenti in famiglia; - traeva in arresto B.A., nato in Gambia, classe 1988, per spaccio di sostanze stupefacenti poiché colto mentre cedeva una stecca di hashish del peso di gr. 2,5. Inoltre, il personale operante, a seguito di un controllo nelle vicinanze del luogo della cessione, rinveniva altre 19 stecche per un peso complessivo di gr. 42; - denunciava all’A.G., in stato di libertà, L.V., nato a Salemi, classe 1985 ed ivi residente, per truffa

Alcamo, personale del locale Commissariato di P.S. - deferiva all’A.G., in stato di libertà, F.M., nato ad Alcamo, classe 1958, e P.R.A., nata ad Alcamo, classe 1980, per diffamazione, nonché F.M., nato a Napoli, classe 1971 e residente a Pozzuoli (NA), per truffa aggravata;

Nel corso della settimana di riferimento l’attività di controllo del territorio ha consentito di conseguire i seguenti risultati: Posti di controllo operati……………………………………………100 Persone controllate………………………………………………..1.078 Persone controllate con precedenti di polizia……………………..229 Soggetti sottoposti a obblighi controllati………………………….362 Veicoli controllati………………………………………………….559 Obiettivi sensibili controllati………………………………………1.576 Contravvenzioni al C.d.S……………………………………………51 Perquisizioni…………………………………………………………12 Sequestri……………………………………………………………..3