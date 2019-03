Inserita in Economia il 08/03/2019 da Direttore Corte dei conti Sicilia. Fava: ´Politica agisca e non si limiti a prese d’atto. Subito legge per incandidabilità e controllo spese elettorali´ "Il quadro fornito dalla Corte dei Conti è preoccupante, soprattutto quando descrive le pratiche della politica. Troppi amministratori pubblici e burocrati continuano a ricoprire incarichi delicatissimi pur se condannati in sede contabile: uomini e donne che continuano a gestire ingentissime somme di denaro pubblico pur in presenza di condotte gravi accertate.

Se la politica vuole riacquistare onorabilità e dignità occorre intervenire - come chiede anche il procuratore Gianluca Albo - sul piano legislativo sancendo l’incandidabilità per chi è responsabile di condotte dannose per l’erario. Allo stesso modo non è più rinviabile dotare anche la Sicilia di una legge che consenta la verifica dei finanziamenti elettorali e delle spese dei partiti e delle liste”.

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava