Inserita in Sport il 08/03/2019 da Direttore ANCORA DOPPIA ATTIVITA’ PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC: LARCIANO E BELGIO Sarà ancora doppia attività anche in questo week end per l’Androni Giocattoli Sidermec. I campioni d’Italia, infatti, domenica saranno di scena sulle strade italiane e del Belgio.

In patria l’Androni Giocattoli Sidermec gareggerà nel Gran Premio Industria & Artigianato di Larciano (1.HC Europa Tour). La gara toscana, una classica del nostro calendario dal percorso esigente che si svilupperà per 199 chilometri, sarà anche la seconda prova della Ciclismo Cup che si era aperta a Laigueglia. Al via ci saranno Matteo Busato, Mattia Cattaneo, Marco Frapporti, Francesco Gavazzi, Fausto Masnada, Matteo Montaguti e Miguel Florez. In ammiraglia ci saranno il direttore sportivo Alessandro Spezialetti e il team manager Gianni Savio.

In Belgio, sempre domenica, numero sulla schiena, invece, al Grote prijs Jean-Pierre Monseré, gara fiamminga da Aalter a Roeselare, che per l’Androni Giocattoli Sidermec farà seguito al Samyn di martedì scorso. In corsa ci saranno Marco Benfatto, Leonardo Fedrigo, Matteo Pelucchi, Josip Rumac, Andrea Vendrame e Mattia Viel. A guidare il corridori sarà il direttore sportivo Giampaolo Cheula.