CASTELLAMMARE DEL GOLFO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA IL SINDACO NICOLA RIZZO: "NON ALIMENTARE ODIO E VISIONI MIOPI, MEDIEVALI, FONDAMENTALISTE, CHE HANNO COME UNICO RISULTATO VIOLENZA ED INTOLLERANZA".



«Alla luce dei recentissimi fatti di cronaca non posso che esprime indignazione e preoccupazione per il crescente fenomeno della violenza nei confronti delle donne che oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna quando - a prescindere da mimose e festicciole- assume una portata ancora più grave poiché indica l´abbrutimento di una società che, perché possa continuare ad essere definita civile, occorre sensibilizzare sull´importanza del ruolo e della dignità della donna riflettendo sulle conquiste politiche e sociali. Delle donne e delle lavoratrici. Ancor più preoccupante –afferma il sindaco Nicola Rizzo- la diffusione di volantini con contenuti a dir poco offensivi del ruolo e dignità della donna oggi. Chiediamo ai partiti di Governo di prendere le distanze da chi sostiene che la dignità della donna venga offesa dall´autodeterminazione, cioè dalla possibilità di ciascuna di decidere per se stessa, che è invece unico motivo di libertà e parità. Non abbiamo bisogno di altre leggi ma di remare tutti verso la stessa direzione che è quella di non alimentare odio e visioni miopi, medievali, fondamentaliste, che hanno come unico risultato violenza ed intolleranza»