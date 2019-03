Inserita in Cronaca il 08/03/2019 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Rifiuti: lunedì riprende la raccolta dell’organico. “Ci scusiamo con i cittadini per il disagio causato dall´improvvisa indisponibilità del sito dove conferivamo. Trovata una soluzione alternativa diretta”.

Il sindaco Nicola Rizzo informa la cittadinanza che lunedì 11 marzo riprende la raccolta dei rifiuti organici su tutto il territorio comunale.



«Abbiamo cercato immediatamente un altro sito dove conferire l’organico dopo che l’impianto di Alcamo utilizzato ci ha comunicato dall´oggi al domani di essere impossibilitato a ricevere altra frazione umida -spiega il sindaco Nicola Rizzo-. Individuata subito una soluzione alternativa diretta, si è reso necessario fare il nuovo contratto ed altri adempimenti burocratici in maniera quanto più veloce possibile. Ultimate le procedure già lunedì potremo conferire nel nuovo sito ma è chiaro che si sono verificati disagi per la cittadinanza anche se non dipendenti dalla nostra volontà o organizzazione. A partire da lunedì 11 marzo la raccolta della frazione organica tornerà ad essere regolare e ci scusiamo ancora con la cittadinanza per i disagi degli ultimi giorni».