Inserita in Economia il 08/03/2019 da Direttore PERCORSI FORMATIVI GRATUITI NEL MONDO DEL TURISMO E DELL’ENERGIA ELETTRICA, LE PROPOSTE DI SEA PER L’ISOLA DI FAVIGNANA



8 marzo 2019

Proseguono le attività della Società Elettrica di Favignana (www. seafavignana.com) finalizzate a rilanciare l’isola in provincia di Trapani, la cui principale risorsa economica è rappresentata dal turismo.

Dopo l’inaugurazione dello Sportello Energia e Ambiente avvenuta lo scorso 12 febbraio, la Società mira a riqualificare il territorio attraverso la formazione professionale, a partire dalle fasce anagrafiche più giovani: la prima iniziativa in cantiere riguarda “La Giornata della Tecnica”, rivolta alle scuole medie e dedicata al mondo dell’energia elettrica.

L’obiettivo è condurre gli studenti alla scoperta dei concetti di potenza, tensione, corrente, perdite e calore, attraverso visite guidate alla centrale ed esperimenti dimostrativi, per trasmettere loro il principio secondo il quale “la scienza non è solo teoria” bensì un modo diretto per comprendere i fenomeni nella quotidianità.

Tra gli elementi più importanti del percorso formativo, figura l’introduzione delle nozioni riguardanti la creazione di una centrale ibrida, composta da generatore a corrente alternata, pannello fotovoltaico e sistema di accumulo, in linea con i principi della sostenibilità ambientale, altra area d’intervento del programma dedicato.

Non è tutto.

La Società, infatti, annovera tra le proprie finalità anche la promozione di servizi innovativi che possano contribuire a migliorare la qualità della vita e a supportare l’economia locale, all’insegna del rispetto per l’ecosistema e la biodiversità : l’obiettivo, dunque, non è solo quello di fornire risposte concrete alle esigenze della collettività in tema di energia, ma anche qualificare il servizio a livello sociale e territoriale.

A tal proposito, SEA ha attivato al proprio interno una commissione ad hoc, il cui ruolo riguarda l’analisi delle problematiche in atto, spesso legate alla condizione insulare, e l’individuazione di possibili soluzioni che, con l’intervento di progetti mirati, possano contribuire a ridimensionare i disagi connessi all’isolamento dalla terra ferma.

Le energie della società si concentrano, in tal senso, soprattutto sul settore del turismo: SEA ha organizzato infatti dei corsi di web marketing totalmente gratuiti e tenuti da professionisti esperti del comparto, per sostenere tutte le attività legate all’accoglienza, alla ricettività, all’ospitalità, alla ristorazione e alla vendita di servizi, con la possibilità di aggiornarsi sulle strategie più efficaci per rimanere posizionati nello scenario economico globale.

Con le stesse finalità, sono stati attivati inoltre corsi professionali per camerieri di sala e di inglese tecnico: un ulteriore strumento per migliorare la qualità dei servizi offerti e aprirsi al mercato internazionale, offrendo alle attività imprenditoriali presenti nell’isola l’opportunità di allungare le stagioni lavorative e incrementare i profitti.