FESTA DELLA DONNA AL DORIAN A PALERMO Serata con i Wbeat da Carania e le canzoni di Vasco Rossi di Ivano Ivaskrello Blasco l'8 marzo nel locale alle spalle di Borgo Vecchio a pochi metri dal porto



Una Festa della donna a cantare Vasco Rossi, ma anche he Beatles, U2, Coldplay, Queen, Kasabian, The Killers, The Cure, Sting, Prince, Alicia Keys, Bruno Mars, Lou Reed e tanti altri.

Questa l’offerta per il pubblico dell’8 marzo al Dorian - il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna - in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo, la pizza o un ampio menù alla carta.

Alle 22 parte il concerto, diove si alterneranno i Wbeat da Catania e Ivano Ivaskrello Blasco con il suo tributo a Vasco Rossi.

Ingresso a pagamento per chi fa apericena o vuole assistere semplicemente al concerto.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615, al 3939773133 o al 3388142146.