Inserita in Politica il 07/03/2019 da Direttore Mazara del Vallo - Candidato sindaco Benedetta Corrao AMMINISTRATIVE 2019 “No alla violenza sulle donne” Benedetta Corrao partecipa alla tavola rotonda dell’8 marzo



Mazara del Vallo, lì 07 marzo 2019 – Benedetta Corrao, candidato sindaco del centrodestra (Forza Italia – UDC – Diventerà Bellissima) per le amministrative di Mazara del Vallo, interverrà alla tavola rotonda sul tema “No alla violenza sulle donne”.

“Per arrivare al cambiamento risolutivo di un fenomeno oscuro, è necessario che la società acquisisca una chiara consapevolezza del problema. Le violenze compiute sulle donne, anche se all’interno di relazioni familiari, non sono da considerarsi come un problema privato ma di interesse collettivo”, così Benedetta Corrao anticipando il suo intervento di domani.

L’evento si svolgerà venerdì 8 marzo in occasione della “Giornata internazionale della Donna”, alle ore 18,30 presso la sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti a Mazara del Vallo.