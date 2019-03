Inserita in Cronaca il 07/03/2019 da Direttore Salemi, rifacimento asfalto nella zona di nuova espansione Venuti: “Prosegue il piano di manutenzione stradale”

SALEMI - Operai al lavoro per la manutenzione delle strade interne al centro abitato di Salemi. Al lavoro le maestranze della ditta ´Cartilora Empedoclina´, che si è aggiudicata la gara per un importo contrattuale di 64.709 euro. L´appalto, indetto grazie a fondi del bilancio comunale, prevede interventi nella zona di nuova espansione della città con il rifacimento del manto stradale nelle vie Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei e Luigi Galvani. Operai anche in via Evangelista Torricelli e in altre strade limitrofe. Prosegue, quindi, il piano di manutenzione delle strade predisposto dall´amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti. "Dopo i lavori in via Rocche San Leonardo, con il ripristino del manto stradale in una delle arterie più trafficate di Salemi e che interessa direttamente l´ospedale, stiamo intervenendo in un´altra zona della città affrontando le situazioni più critiche - afferma Venuti -. Le risorse non sono tante ma la gestione oculata delle casse comunali che abbiamo portato avanti in questi anni - conclude il sindaco di Salemi - ci dà la possibilità di intervenire in più punti".