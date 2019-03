Inserita in Sport il 07/03/2019 da Direttore Pall.Trapani: domani conferenza stampa pregara Domani, venerdì 8 marzo alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della ventiquattresima giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Dichiarazioni

Roberto Marulli (2B Control Trapani): “Personalmente sono contento di aver aiutato i miei compagni a conquistare una grande vittoria contro la capolista ma siamo già concentrati per la partita contro Bergamo. La pausa ci ha permesso di ricaricare un po’ le batterie e ne avevamo bisogno, la classifica è molto corta e, sebbene il nostro calendario sia molto difficile, siamo pienamente in corsa per raggiungere i playoff. Sono convinto che in queste che siamo cresciuti molto come collettivo, tutti siamo coinvolti nel progetto e ci sentiamo responsabilizzati. Domenica, contro una Bergamo che in Coppa Italia ha dimostrato di potersi confrontare alla pari coi top team della categoria, sarà durissima. Sicuramente l’aspetto emotivo sarà importante ma tecnicamente dovremo essere bravi ad arginare il talento di Taylor e Roderick”.

Trapani, 7/3/2019