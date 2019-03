Inserita in Cronaca il 07/03/2019 da Direttore CON LA SFILATA DELLE MASCHERE SI E’ CONCLUSO IL CARNEVALE MARSALESE Gli abiti della stilista Vita anna baiardi hanno sfilato per via Mazzini al suon di musica per la gioia di grandi e piccini



Si è concluso ieri sera il carnevale marsalese. La sfilata dei costumi disegnati e realizzati dalla stilista Vita Anna Baiardi per via Mazzini e piazza Francesco Pizzo è stato l’ultimo atto del Carnevale di Marsala 2019. Una iniziativa, quella voluta dall’Amministrazione Di Girolamo, che è stata gradita dalla popolazione marsalese. Anche ieri pomeriggio sono stati tanti i bambini che si sono divertiti dietro al carro musicale tirando coriandoli, mangiando zucchero filato e ballando assistiti da un gruppo di animatori. Cinque le maschere proposte dalla Baiardi che hanno riscosso i favori di quanti hanno avuto modo di ammirarli. Per le modelle che indossavano gli abiti la foto finale sulla scalinata del mercato in piazza Del popolo. L’appuntamento adesso è con il carnevale 2020 nel quale l’Amministrazione intende coinvolgere le contrade marsalesi per renderlo ancor più corposo e bello.