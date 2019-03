Inserita in Cronaca il 06/03/2019 da Direttore Marsala - E’ scomparso il dottor PINO GALFANO, urologo di chiara fama e già Primario al San Biagio E’ deceduto a Marsala il dottor Pino Galfano, 78 anni, urologo, pioniere di questa branca medico-chirurgica nella nostra Città ed in provincia. L’ex primario della Divisione di Urologia dell’Ospedale “San Biagio” di Marsala, lascia la moglie Marisa, e due figli, Enrica ed Antonio. Pino Galfano, marsalese di origine, dopo avere conseguito la laurea in Medicina presso la Facoltà di Palermo, si trasferì a Roma dove si specializzò in urologia (fu allievo del professor Bracci) e in nefrologia. Prestò servizio dapprima a Pordenone e successivamente a Chieti. Rinunciando a una brillante carriera nel Nord Italia, per amore della sua terra vi fece ritornò negli anni ’80 e assunse la direzione della Divisione di Urologia presso l’ex ospedale San Biagio di Marsala. Per oltre un ventennio malati urologici di tutta la Sicilia Occidentale vennero a Marsala per farsi visitare o operare da lui. Oltre che essere un bravo medico fu anche una persona dotata di grande carica umana e sociale. I funerali si svolgeranno domani mattina (giovedì 7 marzo), nella Chiesa dei Salesiani, alle ore 10,30.