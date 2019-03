Inserita in Politica il 06/03/2019 da Direttore Trapani - Operazione Scrigno - dichiarazione sindaco Al netto del garantismo tutelato dalla nostra Costituzione, oltre allo stupore per il grave coinvolgimento di taluni dei soggetti politici, e/o comunque fortemente implicati - per quanto sembra anche emergere dalle notizie correlate all´operazione “Scrigno” - non v’è dubbio alcuno che l’attività investigativo/giudiziaria tendente a contrastare e definitivamente estirpare la mala pianta mafiosa dalla nostra terra, va salutata con speranza di riscatto e rinascita dalla nostra comunità.