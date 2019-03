Inserita in Economia il 06/03/2019 da Direttore EE.LL. Norma per patrimonializzazione beni comunali. Caronia ´Strumento per nuove risorse economiche´ Nel corso della seduta di stasera della Commissione Bilancio, l´Assessore Razza, su richiesta dell´onorevole Marianna Caronia si è impegnato affinché il Governo presenti uno specifico articolo di legge per permettere anche ai Comuni, oltre che alle aziende sanitarie, la patrimonializzazione dei propri beni. "Si tratta di una prospettiva molto interessante - afferma Caronia - e di uno strumento utile per le Amministrazioni comunali che hanno beni da vendere e che sono oggi vessate dai continui tagli dei trasferimenti statali e del Fondo per le autonomie. In questo modo si potranno reperire nuove risorse da destinare a quei servizi che proprio per colpa dei tagli sono oggi drasticamente ridotti se non interrotti del tutto."