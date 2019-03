Inserita in Sport il 06/03/2019 da Direttore

IL MANAGER ALESSIO SUNDAS INTERVIENE SUL CASO ICARDI

“HA RAGIONE CASSANO, COSÌ SI FA IL MALE DI MAURITO”





IL MANAGER ALESSIO SUNDAS È TORNATO AD OCCUPARSI DEL CASO ICARDI.





VICENDA CHE L´AGENTE DELLA SPORT MAN AVEVA AFFRONTATO NEI GIORNI SCORSI, TENTANDO DI METTERE ALLO STESSO TAVOLO L´ATTACCANTE, IL PROCURATORE WANDA NARA ED I DIRIGENTI DELL´INTER PER INDIVIDUARE UNA SOLUZIONE CHE PONESSE FINE AL TEATRINO MEDIATICO SUL FUTURO DEL BOMBER ARGENTINO. IL MANAGER SUNDAS AVEVA ANCHE TENTATO DI COINVOLGERE IVANA ICARDI, SORELLA DI MAURO, PER EVITARE ULTERIORI POLEMICHE. TUTTE PROPOSTE CADUTE NEL VUOTO CHE HANNO INDOTTO ALESSIO SUNDAS AD INTERVENIRE ANCORA UNA VOLTA.





"LE PAROLE DI ANTONIO CASSANO DURANTE LA TRASMISSIONE TIKI TAKA – DICE IL MANAGER DELLA SPORT MAN – DIFFICILMENTE NON POSSONO ESSERE CONDIVISE. PURTROPPO È VERO CHE WANDA NARA, SICURAMENTE IN MODO INVOLONTARIO E SPINTA DALL´AMORE PER IL MARITO, HA FATTO TERRA BRUCIATA ATTORNO AD ICARDI, INNESCANDO UN MECCANISMO DIVENTATO INCONTROLLABILE. NEL MOMENTO IN CUI IL BOMBER SI È VISTO TOGLIERE LA FASCIA DI CAPITANO ERA PALESE CHE LA SUA AVVENTURA ALL´NTER FOSSE AL CAPOLINEA, SAREBBE INUTILE PROLUNGARE L´AGONIA DELLA SUA PERMANENZA A MILANO. SE POI, DIETRO QUESTO ATTEGGIAMENTO DEL SUO PROCURATORE, CI FOSSE IL DISEGNO DI FAVORIRE LA CESSIONE DI ICARDI AD UN TOP CLUB EUROPEO, QUESTO NON POSSIAMO SAPERLO. MA È UNA CURIOSITÀ CHE TI TOGLIEREMO A GIUGNO CON L´APERTURA DEL CALCIO MERCATO. COME SPORT MAN POSSIAMO ANTICIPARE CHE CI SONO VARI CLUB PRONTI AD INGAGGIARE L´ATTACCANTE ARGENTINO, ESISTE IL SERIO RISCHIO DI UN´ASTA CHE FAREBBE LIEVITARE IL COSTO DEL CARTELLINO. PUR ESSENDO ASSIDUAMENTE IMPEGNATI NEL PROGETTO DI TRASFERIMENTO DI MESSI NEL CALCIO ITALIANO E NELLA RICERCA PER CONTO DEL REAL MADRID DI NUOVE SPONSORIZZAZIONI PER LO STADIO BERNABEU - PROSEGUE L´AGENTE SUNDAS - TORNIAMO A RIBADIRE DI

ESSERE PRONTI A FAVORIRE IL TRASFERIMENTO DI ICARDI IN UN TOP CLUB.

INOLTRE, È INTENZIONE DELLA SPORT MAN PROPORRE ALLA SIGNORA IVANA DI AFFIANCARE LA NOSTRA AGENZIA NELLA GESTIONE DI ICARDI IN SETTORI COME L’IMMAGINE, LA BENEFICENZA ED IL MARKETING. UN PO’ COME ACCADE CON LA SORELLA DI CRISTIANO RONALDO. INFINE, CONFERMO DI AVER GIÀ CHIESTO ALL’INTER E AD ALTRI CLUB DI ESSERE NOMINATO CONSULENTE PER QUESTA OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO. CASSANO SU UN PUNTO HA RAGIONE DA VENDERE, QUESTA TELE NOVELLA DEVE FINIRE QUANTO PRIMA ANCHE PER NON DANNEGGIARE IL CAMPIONATO DELL´INTER COME DIMOSTRA LA SCONFITTA DI CAGLIARI".