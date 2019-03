Inserita in Politica il 06/03/2019 da Direttore Congressi PD e cronache giudiziarie Nota di Francesco Brillante, Segretario PD di Trapani

Il sottoscritto, nella qualità di Segretario del Circolo PD di Trapani, in riferimento ai gravissimi fatti emersi alla ribalta delle cronaca giudiziaria ritiene che sia evidente è necessario una viva e profonda riflessione. Mi auguro che la Giustizia faccia il suo corso al meglio, la nostra terra ne ha estremo bisogno. Ma lo sgomento e l’inquietudine generato, a parer mio, non possono conciliarsi con la serenità necessaria ad animare una dialettica congressuale. È necessario un nuovo livello di riflessione, di confronto, di unità. Per questo ritengo che sia opportuno intervenire negli organismi preposti, affinché sia interrotta questa fase per permettere a tutto il partito provinciale di aprire una nuova