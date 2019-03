Inserita in Cronaca il 05/03/2019 da Direttore Marsala - IL CARRO ALLEGORICO ´IL MONDO DELLE FAVOLE´ DELL’ASSOCIAZIONE ´MARSALA VIVA´ SI AGGIUDICA LA VITTORIA NEL CARNEVALE DI MARSALA 2019 Il Sindaco Alberto Di Girolamo: sono soddisfatto della riuscita di questa iniziativa e soprattutto della partecipazione della Città. L’anno prossimo speriamo di implementare il numero dei carri coinvolgendo le nostre contrade.



C’è soddisfazione nell’Amministrazione Di Girolamo per la ottima riuscita del Carnevale di Marsala 2019. “Considerato che si è trattato della prima vera edizione del Carnevale di Marsala c’è da essere compiaciuti – sottolinea il primo cittadino. Quattro carri, tantissimi ballerini, musica e divertimento e soprattutto tanta gente in piazza del Popolo e lungo la via Mazzini che ha davvero apprezzato di gradire questa manifestazione che ha portato gioia e allegria in città” E le intenzioni del Sindaco vanno oltre, considerato il successo di quest’anno. “Ci auguriamo che l’anno prossimo – prosegue Alberto Di Girolamo – con il coinvolgimento delle contrade e di altre scuole di ballo si possa aumentare il numero dei carri e dei ballerini. Questo per rendere il nostro carnevale sempre più bello e partecipato”. Ieri sera, intanto, al termine della sfilata si è tenuta la premiazione dei carri più belli giudicati da una apposita giuria tecnica presieduta dal dirigente del settore Politiche Culturali, Giuseppe Fazio e composta da Vincenzo Campisi, architetto e docente di arte, da Francesca Genna, docente dell’Accademia delle Belle Arti, da Vincenza Pipitone, esperta di Arte e Beni culturali; nonché da Fabio Ingrassia, esperto in arte pittorica. Ad aggiudicarsi il 1° premio è stato il carro proposto dall’Associazione “Marsala Viva” di Paolo Civello “Il Mondo delle Favole”. Il carro è stato scelto per “l’impatto visivo-emozionale suscitato dalla composizione nel suo insieme, incarnando così lo spirito gioioso del Carnevale”. Al 2° posto il carro “Da che Parte Stai? realizzato dall’Associazione “Mamme Attive”, premiato per “l’originalità del soggetto e avendo particolarmente apprezzato il lavoro partecipato dei gruppi di ideazione e danza”. Terzi ex equo, infine i carri “Garibaldi” e Terra Mia” entrambi proposti anch’essi dall’Associazione “Marsala Viva”. Per gli organizzatori dei due carri vincenti dei premi. Al primo classificato (Il Mondo delle favole) è andata una crociera nel Mediterraneo per due persone della durata di 8 giorni mentre al 2° classificato (Da che parte stai?) un week end per due persone della durata di tre giorni in una località della Sicilia. Oggi, ancora, la chiusura ufficiale del Carnevale con la sfilata di Maschere, in totale 5, denominata "La Gioia della Vita", a cura della stilista Vita Anna Baiardi. L’iniziativa avrà inizio alle ore 17,30 da Piazza del Popolo, e proseguirà poi per via Mazzini e piazza Pizzo. Da qui, il percorso inverso, con ritorno in Piazza Del Popolo. Oltre alle modelle che indosseranno abiti scenici, anche scuole di ballo, zucchero filato, ecc. la sfilata di maschere "La Gioia della Vita", a cura di Vita Anna Baiardi.