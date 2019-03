Inserita in Politica il 05/03/2019 da Direttore Operazione ´Scrigno´. Il plauso della Uil Trapani alle forze dell’ordine. Tumbarello: ´Contrasto alle mafie esigenza collettiva per lo sviluppo del Territorio´ “Un successo delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrasto di ogni forma di illegalità, che rappresenta un’esigenza collettiva del mondo del lavoro di tutto il territorio della provincia di Trapani”.

Lo afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello in relazione all’operazione antimafia dei Carabinieri denominata “Scrigno”.

“La Uil di Trapani – aggiunge -, in perfetta sintonia con la Confederazione, continua a svolgere il proprio lavoro contro ogni forma di mafia, rimanendo sempre dalla parte della legalità e impegnati per lo sviluppo del territorio”.