Inserita in Politica il 05/03/2019 da Direttore A Marsala nasce il coordinamento comunale del movimento politico ´Uguaglianza per la Sicilia Si è tenuto a Marsala l’incontro politico che ha dato vita al coordinamento comunale del movimento politico "uguaglianza per la Sicilia", al quale hanno aderito Salvatore Rubbino, Enzo Genna, Giovanni Errera, Mario Figlioli e Pasquale Parrinello. Naturalmente il movimento è favorevole ad eventuali ulteriori adesioni. Il primo impegno concreto del neonato coordinamento, riguarda l’organizzazione partecipativa dei cittadini in una prossima assemblea, dopo la quale sono previsti momenti di confronto per definire gli ulteriori ambiti di attività, per ritornare ad una sana e costruttiva politica che si occupi del territorio. Per informazioni è possibile contattare Salvatore Rubbino, referente del coordinamento del Movimento Politico, all’indirizzo mail: salvatore. rubbino64@gmail.com

Marsala lì 05/03/2019