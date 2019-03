Inserita in Cronaca il 05/03/2019 da Direttore Repubblica Ceca: sbranato dal leone nel giardino di casa. La polizia ha sparato agli animali Non è l´ inizio di una storia surreale, ma sono le prime battute di una tragedia accaduta a Zdechov, in Repubblica Ceca, dove un leone che era allevato come animale da cortile ha sbranato una persona. L´uomo, Michal Prasek, di 34 anni teneva la fiera in una gabbia nel giardino di casa sua. Non ci sono testimoni diretti. Il padre dell’uomo ha detto di aver trovato il corpo del figlio nella gabbia del leone, che era chiusa dall’interno. Prasek aveva comprato quel leone e un’altra leonessa nel 2006, e li teneva in due recinti separati. La polizia ha detto di aver dovuto uccidere entrambi gli animali per poter recuperare il corpo dell’uomo. In passato a Prasek era stato negato il permesso di costruire le gabbie ed era stato multato per allevamento illegale di animali. Alla fine però le autorità ceche non trovarono prove di violenza sugli animali, e Prasek poté continuare a tenere i leoni in casa. La scorsa estate, si era parlato di Prasek dopo che un ciclista era caduto scontrandosi con la sua leonessa, mentre la portava a spasso al guinzaglio. Nei giardini zoologici privati ​​cechi, secondo il Ministero dell´Ambiente di Praga, sono tenuti 44 leoni, 49 puma, 20 tigri, 15 ocelot e otto leopardi. Metti una tigre… nel giardino? Per fortuna in Italia niente tigri, pantere nere o pigri leoni dietro il pergolato. Anche se, evidenzia Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” gira voce che ce ne siano per davvero, irregolari : leoni, leopardi, pantere e linci da appartamento..

Lecce, 5 marzo 2019

Giovanni D’AGATA